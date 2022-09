Milan, il punto su Primavera e Femminile (PODCAST)

MilanNews.it

Cinque giornate di campionato, sei punti. Dopo un inizio a rilento, la Primavera del Milan si sblocca in Primavera 1 dopo il pareggio in Youth League contro il Salisburgo. L'esperienza europea ai giovani rossoneri - una delle squadre più piccole anagraficamente del campionato - ha portato grande entusiasmo, trovando anche il primo successo contro la Dinamo Zagabria.



Discorso diverse per il Milan Femminile, che in questa stagione non partecipa a nessuna competizione europea dopo la delusione della scorsa annata. Anche le rossonere in campionato sono a quota sei punti, ma in quattro partite e con un calendario non proprio favorevole (già affrontrate Fiorentina e Roma). Mister Ganz ha l'occasione di tornare in alto dopo i due successi consecutivi.

Nel podcast odierno analizziamo il punto delle due squadre. Buon ascolto!