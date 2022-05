Milan, Primavera e Femminile: il punto a due giornate dalla conclusione (PODCAST)

MilanNews.it

Due giornate alla conclusione del campionato di Milan Primavera e Milan Femminile. Di seguito i calendari delle due squadre:

Primavera

vs Inter: lunedì 9/05 alle 17.00

vs Genoa: da definire

Femminile

vs Inter: sabato 7/05 alle 14.30

vs Juventus: domenica 15/05 alle 13.30



Nel podcast odierno facciamo il punto delle squadre di mister Terni e mister Ganz, entrambe in lotta per i propri obiettivi.