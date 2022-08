MN - Nessun caso Adli: ecco perché Pioli non lo ha schierato (PODCAST)

MilanNews.it

Il mancato utilizzo di Yacine Adli nei primi 180 minuti di campionato è stato notato da molti tifosi che, specie su Twitter, hanno iniziato a montare le tesi più disparate sul perché Pioli non lo abbia buttato nella mischia. Il buon pre campionato svolto dal centrocampista francese aveva fatto credere che fosse pronto a un ruolo da protagonista, ma per l’ex Bordeaux non è stato così. Ma non c’è nessun caso Adli né, tantomeno, c’è agitazione sulle sue due panchine consecutive. Nel podcast la risposta alla domanda sul perché Adli non abbia messo piede in campo contro Udinese e Atalanta.