MN - Theo-Bennacer: estendere fino al 2026 per evitare nuovi casi Kessie (PODCAST)

Uno sputo di riflessione su come sta andando il mercato arriva dalle posizioni di Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Entrambi hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e prendono stipendi relativamente bassi per il loro attuale valore. In teoria, visto l’accordo così lungo, non ci dovrebbe essere fretta nel impostare dei discorsi sui rinnovi di contratto, ma guardando la cosa da un altro punto di vista, è lecito pensare che la dirigenza possa iniziare, fin da ora, a cercare un’estensione contrattuale fino al 2026.

Una tattica che permetterebbe al Milan di guadagnare nuovo potere economico sui cartellini, specialmente quello di Theo visto che Bennacer ha una clausola per l’estero di 50 milioni, che darebbe forza e serenità ad un ambiente che si sta quasi rassegnando a vedere partire i giocatori a parametro zero, come accaduto con Donnarumma e Calhanoglu e come rischia d’accadere per Kessie.

L’approfondimento nel podcast odierno.-