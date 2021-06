PODCAST MN - Donnarumma-Calhanoglu: il lunedì degli “ingrati”

Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu hanno animato questo lunedì milanista per motivi diversi. Il portiere della nazionale ha svolto le visite mediche con il Paris Saint Germain nel giorno di riposo concesso da Mancini ai suoi ragazzi dopo la vittoria del girone di Euro2020. Il suo addio al Milan è ormai stato assorbito dalla tifoseria, ma non del tutto assimilato, segno evidente che la delusione è stata molto forte (e come dargli torto).

Poi c’è la vicenda Calhanoglu-Inter. Una notizia emersa sabato dai colleghi di calciomercato.com e che nelle scorse ore ha trovato importanti conferme in maniera trasversale, con Beppe Marotta che si è inserito prepotentemente nello stallo del rinnovo tra il Milan e il turco. Le parti sono in fase di discussioni avanzate, con i tifosi rossoneri che non hanno risparmiato critiche (eufemismo) alla possibile scelta dell’ormai ex numero 10.

Con Salvatore Trovato ne abbiamo parlato nel corso della puntata odierna di MilanNews in Podcast.