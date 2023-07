Tonali, la cessione che ha sbloccato tutto: ecco perché (PODCAST)

La cessione di Tonali al Newcastle è stata sicuramente una bella botta per i tifosi rossoneri, soprattutto per chi crede ancora che nel calcio esista l'amore verso una squadra e che questa venga riconosciuta dal club stesso. Per quanto riguarda le casse del Milan, invece, sicuramente è stata una bella boccata d'aria: con i soldi della cessione di Sandro - 80 milioni tra parte fissa e bonus - il club rossonero ha potuto rifare il centrocampo acquistando Loftus-Cheek e Reijnders, per un totale di circa 40 milioni di euro, e Christian Pulisic per rinforzare l'attacco con altri 20 milioni.

A questo va aggiunto che il mercato del Milan non finisce qui: i rossoneri stanno lavorando anche su Yunus Musah, centrocampista del Valencia, così da aggiungere un centrocampista in più dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders. Per il giocatore statunitense è prevista un'accelerazione per provare a trovare un accordo con il club spagnolo. Il Milan, che ha gà da tempo un'intesa con il centrocampista americano (ha passaporto italiano, quindi è comunitario), avanza spedito sul mercato su più fronti.