15 luglio data spartiacque per l'estate del Milan: la rosa ora è forte, ma a Pioli servono rinforzi (PODCAST)

Il raduno al 4 luglio, la prima sgambata mercoledì scorso, il rientro dei nazionali (impegnati con le rispettive rappresentative nello scorso mese di giugno), domani la prima vera e propria amichevole: la data di oggi, 15 luglio, rappresenta per il Milan una data spartiacque per l'estate in corso.



Da oggi in poi, infatti, Stefano Pioli avrà a disposizione la rosa al completo: oltre ai già presenti Kjaer, Gabbia, Giroud, Rebic, Diaz, Pobega, Adli, Bakayoko e Messias, il tecnico rossonero potrà nuovamente contare anche su Maignan, Kalulu, Calabria, Florenzi, Theo, Bennacer, Leao, Tonali, Tomori, Saelemaekers e Lazetic.

È chiaro che il gruppo Campione d'Italia sia forte, ma è altrettanto chiaro che c'è assoluto bisogno di rinforzi: quali? Nel podcast odierno l'approfondimento: clicca sul banner per ascoltarlo!