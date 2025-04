355 milioni per costruire l'attuale rosa e ritrovarsi nono in classifica: solo la Juve fa peggio del Milan. Efficienza scadente

vedi letture

Nel calcio investire tanto non equivale sempre a raccogliere altrettanto sul campo. A dirlo non è un’opinione, ma i numeri, citati in un articolo di TMW: la classifica dell’efficienza tra costi delle rose (negli anni) e rendimento in Serie A racconta una storia ben diversa da quella dei bilanci. Juventus e Milan, due delle squadre con gli organici più costosi, sono tra le peggiori per rendimento rispetto al denaro speso. A renderlo noto è il Corriere dello Sport, che propone un focus proprio su questo tema.

La rosa bianconera, secondo i dati di Transfermarkt, è la più costosa del campionato: ben 504,6 milioni di euro. Dentro ci sono operazioni pesanti come Vlahovic (70 milioni), Locatelli (35) e i recenti arrivi da oltre 150 milioni. Tuttavia, la squadra oggi allenata da Igor Tudor occupa la quarta posizione in classifica, il che la pone al 17° posto nel rapporto costi/rendimento.

Va anche peggio al Milan, che ha investito 354,4 milioni per costruire l'attuale rosa - 120 solo nelle ultime due sessioni di mercato con innesti come Gimenez, Fofana e Morata - ma si ritrova addirittura nono in classifica, chiudendo questa speciale graduatoria all’ultimo posto.

Tra le società più efficienti troviamo invece l’Hellas Verona (+5 posizioni rispetto al costo rosa), l’Inter (+3) e club come Bologna, Atalanta e Lazio, capaci di valorizzare il capitale umano senza spese folli. L’analisi dimostra come, in Serie A, a fare la differenza non siano solo i milioni, ma anche progettualità, intuizione e capacità di crescita. Spendere tanto può aiutare, ma non garantisce mai il successo.