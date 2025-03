Abraham, Felix, Sottil, Walker: chi verrà acquistato? A oggi solo uno è più vicino alla conferma

L'arrivo della pausa nazionali ci conduce all'ultimo blocco di partite fino al termine della stagione. E sarà poi tempo di mercato. Il Milan, oltre alla questione direttore sportivo e poi allenatore, dovrà risolvere anche la questione riguardante i giocatori in prestito. Chi verrà riscattato? In rosa vi sono quattro giocatori a titolo temporaneo, due dei quali con diritto di riscatto dal prezzo già fissato e altri due in prestito secco. Questa è la situazione a oggi:

Kyle Walker, il più probabile ad essere riscattato

Il Milan al momento del trasferimento si è riservato un diritto di riscatto fissato a 5 milioni. I dubbi sono legati all'età (a maggio compirà 35 anni) e alla volontà dello stesso giocatore di restare. A oggi però nulla lascia presagire che le strade possano separarsi: Walker è sin dal suo arrivo un titolare indiscusso nonché considerato fondamentale per il carisma e la carriera ad alti livelli. Le prestazioni inoltre sono soddisfacenti e l'inglese sembra anche godersi Milano. Del resto per questioni personali è stata una sua precisa scelta quella di lasciare Manchester e l'Inghilterra.

Andrea Sottil, c'è la carta dello scambio con Adli

Poco impiegato fin qui, ma giocatore che per vari aspetti è utile per il Milan. A livello tecnico-tattico, anzitutto: è un giocatore che può giocare su entrambe le fasce e a Lecce è stato persino schierato terzino. Ha una qualità sempre più rara nel calcio attuale, che è quella di saltare l'uomo. E rappresenta la quota-Italia, necessaria sia per le liste UEFA che in quella di Serie A. Il Milan ha un diritto di riscatto fissato a 10 milioni, che può essere trasformato in uno scambio quasi alla pari con Yacine Adli, in prestito alla Fiorentina per 10.5 milioni. Il franco-algerino ha fatto molto bene specie nei primi mesi in viola, anche se la situazione è da monitorare, soprattutto legata alla permanenza di Palladino.

Tammy Abraham, permanenza difficile. A meno che...

Non c'è dubbio su chi ci abbia guadagnato tra Roma e Milan nello scambio con Saelemaekers. L'inglese, per quanto ottimo tecnicamente e molto bravo a legare il gioco offensivo, sta mantenendo le medie realizzative delle ultime due stagioni. E non è un caso che il Milan si sia precipitato a prendere a gennaio Santiago Gimenez. Otto gol complessivi in tutte le competizioni, uno pesantissimo in finale di Supercoppa Italiana. Ma difficilmente basterà, a meno che il nuovo allenatore non ne sia un estimatore.

Joao Felix, difficile vederlo ancora col Diavolo

Portato da Jorge Mendes l'ultimo giorno di mercato, ha convinto davvero poco diventando in breve uno dei volti del crollo del Milan di questi mesi. Persino Sergio Conceiçao, innegabilmente un suo estimatore, lo ha lasciato inizialmente in panchina nelle ultime due partite. Col Chelsea non c'è nessun prezzo fissato, si andrebbe pertanto a libera trattativa. I londinesi lo hanno acquistato ad agosto per 52 milioni, facendogli firmare un contratto fino al 2031. La quota di ammortamento annuale è di 7.43 milioni, il Milan ha pagato per sei mesi di prestito oneroso 5.5 milioni. Di fatto gli inglesi per non avere minusvalenza dovrebbero vendere il portoghese per 40 milioni. Cifra che il Milan non spenderà, al netto del rendimento in campo e del probabile addio di Sergio Conceiçao.