Abraham, la prima da titolare con goal... non è una novità!

Un assist a Leao all’esordio contro la Lazio appena entrato in campo e un goal (su rigore) a San Siro nella prima gara da titolare con il Milan contro il Venezia. L’impatto di Tammy Abraham al Milan è stato più che positivo e la speranza di tutti i tifosi rossoneri è che possa continuare su questi ritmi e numeri.

Nella sua prima gara da titolare, Abraham oltre il goal su calcio di rigore ha fornito una prova importante, meritandosi il 7 in pagella su MilanNews.it:

“ABRAHAM 7: pressa, cuce il gioco e attacca il secondo palo come non accadeva da tempo (era lì sul gol di Theo Hernandez). Si procura il rigore del 3-0, aggredendo la saponettata di Joronen. Poi si prende la responsabilità di segnare, poco dopo, quello del 4-0 con il suo primo gol con la maglia del Milan. Sembra ampiamente integrato nello spirito di gruppo della squadra e lavora molto volentieri per i compagni.”

I PRECEDENTI

Statistiche alla mano, possiamo notare come Tammy alla prima da titolare in ogni squadra abbia fatto molto bene. Nel settembre 2014 nella prima gara da titolare con il Chelsea Under 19 in Youth League, segnò due reti e servì un assist nel 5 a 0 degli inglesi sul campo dello Sporting Lisbona. Pochi mesi dopo fece il suo esordio da titolare anche con la maglia della nazionale Under 18, segnando due reti nel 6 a 1 contro la Svizzera, mentre in quella Under 19 non riuscì a segnare nello 0 a 0 in Croazia. La sua prima gara da titolare in Under 21 fu nel 2016 in Francia, quando la sua nazionale perse 3 a 2 e Abraham non incise particolarmente. Nella Nazionale A il suo esordio dal primo minuto avvenne 10 novembre 2017 nello zero a zero casalingo contro la Germania.

Il 13 agosto 2016 con la maglia del Bristol City regalò la vittoria ai propri compagni segnando una doppietta sul campo del Burton Albion. La stagione successiva passò allo Swansea e all’esordio (giocò 81’) sul campo del Southampton non si rese protagonista di una grande prova. Nel 2018/2019 passò all’Aston Villa e nella prima gara da titolare sul campo del Blackburn Rovers nonostante i 90’ non segnò, così come accadde nell’agosto 2019 quando nei 66’ contro il Manchester United crollò insieme ai suoi compagni del Chelsea con un netto 4 a 0. Esordio con i fiocchi nella sua prima gara da titolare in Italia con la maglia della Roma. Il 22 agosto 2021 i giallorossi superarono 3 a 1 la Fiorentina e Abraham regalò una prova positiva regalando due assist vincenti.

Valentino Cesarini