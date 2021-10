AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Saelemaekers rinnova fino al 2026

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2026.

Classe 1999 e arrivato al Milan nel gennaio 2020, Alexis, dopo le 64 presenze e i 4 gol realizzati finora, continuerà a vestire la maglia rossonera.

Reinforcing the Rossonero bond, Alexis is here to stay



Un legame rossonero sempre più forte: avanti insieme, Alexis! #SempreMilan