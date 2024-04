Al di là del risultato (che importava relativamente): c'è un dato sconcertante per il Milan

Al di là del risultato di Sassuolo-Milan che, onestamente e oggettivamente, non procurava chissà quale fervore anche prima della partita tra i milanisti, c'è un dato del match del Mapei Stadium da analizzare, per cui discutere, su cui riflettere e da spiegare, perché è molto grave per una squadra come il Milan e che è, in questo momento, saldamente al secondo posto in classifica.

La statistica

Con i tre gol presi da Pinamonti e compagni, i rossoneri hanno subito 29 gol in 17 partite fuori casa; il Milan di conseguenza, è, in questo momento, la quarta peggior squadra del campionato di Serie A per gol subiti in trasferta; peggio dei rossoneri solo Frosinone (37), Salernitana (36) e Sassuolo (33). Un dato sconcertante, che evidenzia le assurde difficoltà della squadra nell'essere attenta e concentrata per 90 minuti soprattutto quando non ha dalla sua tutta la passione e la cura del San Siro rossonero sempre sold-out.

In trasferta, il Milan ha subito le seguenti reti contro squadre attualmente nella parte destra della classifica: quattro contro il Monza, tre contro Sassuolo, Udinese e Frosinone, due contro Salernitana, Lecce e Cagliari e uno contro il Verona.

A Reggio Emilia e a Roma

Contro il Sassuolo ne ha fatto le spese con una prestazione scadente sia Thiaw che Kjaer, i quali, però, come già nel derby d'andata, hanno fatto molta fatica a difendere e a guidare l'intero reparto arretrato tenendo il baricentro molto alto e avendo tanto spazio da coprire alle loro spalle. A Roma, fortunatamente per il modo di giocare del Milan di Pioli, tornerà Tomori; con lui i numeri sono migliori e con lui il Milan può anche permettersi di giocare più alto con qualche rischio un po' più calcolato.