Alla scoperta di Kouadio Koné, il talento del Tolosa che ha stregato il Milan

Negli ultimi mesi, il Milan, grazie soprattutto al suo capo dello scouting Geoffrey Moncada, è molto attento al mercato francese: non è un mistero, per esempio, che da tempo i rossoneri siano sulle tracce di Mohamed Simakan, difensore classe 2000 dello Strasburgo. Ma il club di via Aldo Rossi non è interessato solo a lui, ma ha messo gli occhi anche su altri giocatori che militano in Francia, in particolare su Emmanuel Kouadio Koné, centrocampista che milita nel Tolosa in Ligue 2.

CARRIERA - Ma chi è Konè? Nato a Colombes il 17 maggio del 2001, il giovane francese è cresciuto a Villeneuve-la-Garrenne, piccola cittadina poco fuori Parigi, dove ha iniziato a dare i primi calci al pallone. Successivamente, nel 2012, passa al Paris FC e poi, nel 2015, nell’AC Boulogne-Billancourt, dove come compagno di squadra aveva Khéphren Thuram, figlio di Lilian, oggi al Nizza. Nel 2016, sbarca al Tolosa dove ha esordito in prima squadra il 24 maggio 2019 disputando l'incontro di Ligue 1 contro il Digione. Da lì è iniziata la scalata di Konè che nella stagione 2019-2020 ha raccolto 16 presenze tra Ligue 1 e Coppe francesi, mentre quest'anno ha giocato tutte le partire del Tolosa in Ligue 2.

CARATTERISTICHE - Dal punto di vista tecnico-tattico, si tratta di un mediano molto moderno in grado di fare molto bene sia la fase difensiva che quella offensiva. E' il classico centrocampista centrale box-to-box, dotato di un grande fisico (è alto 186 cm, molto bravo nel gioco aereo) e di un'ottima progressione palla al piede, oltre ad avere anche una buona visione di gioco. Nonostante la giovanissima età, Konè viene descritto come un giocatore di personalità e di carattere, qualità che gli hanno permesso di recuperare anche da un grave infortunio al piede poco dove essere arrivato al Tolosa (è stato operato e in pratica è stato costretto a saltare tutta la stagione 16-17).

POSIZIONE IN CAMPO - La sua crescita nelle ultime stagioni è stata impressionante e per questo ha attirato l'interesse di diversi club europei nonostante militi in Ligue 2. Tra questi c'è anche il Milan che vorrebbe inserirlo nella rosa di Pioli già in questo mercato di gennaio, ma non sarà facile strapparlo al Tolosa che chiede 15 milioni di euro. Nel 4-2-3-1 rossonero, Koné verrebbe impiegato nei due centrocampisti davanti alla difesa, ruolo che ricopre già nella squadra francese, dove a volte è stato impiegato anche da trequartista. Il Milan sta pensando seriamente a lui per rinforzare il suo centrocampo.