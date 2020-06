Alla scoperta di Marc Roca, il giovane metronomo dell'Espanyol che piace al Milan

Come riportatoieri da Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra news), il Milan è fortemente interessato a Marc Roca, centrocampista classe 1996 dell'Espanyol: i rossoneri hanno infatti chiesto già più volte informazioni sul giocatore spagnolo il cui contratto scade nel 2022. Si tratta di un mediano mancino che ha vinto da protagonista la scorsa estate l'Europeo Under 21 con la Spagna, segnando anche una rete nella semifinale contro la Francia.

CARRIERA - Cresciuto nei settori giovanili di Barcellona ed Espanyol, Roca ha fatto il suo esordio nella Liga il 26 agosto 2016 quando Quique Sánchez Flores lo lanciò dal primo minuto contro il Malaga. Il giovane centrocampista concluse poi quel campionato con l'Espanyol con 25 presenze in totale. La stagione successiva non gioca molto, ma la sua consacrazione definitiva arriva nell'annata 2018-19, nella quale raccoglie 40 presenze tra Liga e Copa del Rey e segna anche la sua prima rete da professionista (21 aprile 2019 contro il Levante). Dopo il successo con la Spagna nell'Europeo Under 21, in questa stagione Roca, titolare inamovibile del centrocampo dell'Espanyol, ha fatto anche il suo debutto in Europa League.

METRONOMO - Lo spagnolo, che costa oltre 25 milioni di euro, è il classico metronomo, dotato di buon fisico e ottimi tempi di gioco. Si lascia apprezzare soprattutto per il suo gioco "corto" e sa farsi trovare sempre nel posto giusto al posto giusto: si tratta di uno di quei giocatori che si vedono poco, ma che si fanno sentire parecchio in mezzo al campo. Per quanto riguarda la posizione in campo, Roca può fare sia il vertice davanti alla difesa in un centrocampo a tre oppure giocare al fianco di un altro centrocampista in una mediana a due. Il Milan sta pensando a lui per metterlo al fianco di Bennacer e dare un po' di fosforo al centrocampo rossonero della prossima stagione.