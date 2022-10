Alla scoperta di Thiaw: dal cambio di ruolo allo Schalke al doppio salvataggio di Verona

MilanNews.it

Malick Thiaw è stato uno dei protagonisti che nessuno si aspettava di Verona-Milan, sfida vinta dai rossoneri grazie al gol di Sandro Tonali e anche grazie al doppio salvataggio del difensore tedesco negli ultimi minuti della partita. Entrato in campo all'82', l'ex Schalke 04 è stato decisivo e non poteva forse festeggiare meglio di così il suo esordio assoluto con la maglia del club rossonero.

CARRIERA - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per conoscere meglio il nuovo idolo dei tifosi del Diavolo che lo hanno esaltato sui social, ha tracciato un interessante profilo di Thiaw: nato in Germania da padre senegalese e madre finlandese, ha iniziato a muovere i primi passi da calciatore al Fortuna Dusseldorf e successivamente ha giocato nel Bayer Leverkusen e nel Borussia M'gladbach, prima di arrivare allo Schalke 04 dove è diventato un giocatore professionista. La sua carriera è dunque iniziata in Germania e per questo ha scelto di vestire la maglia della nazionale tedesca e non si quella della Finlandia o del Senegal.

CAMBIO DI RUOLO - Arrivato in estate al Milan a titolo definitivo per 5 milioni di euro più due di bonus e 10% sul margine della rivendita, Thiaw è un difensore centrale fisico, atletico, reattivo, ma il suo primo ruolo era stato quello di centrocampista (con fiuto del gol visto che nell'Under 19 dello Schalke in una stagione è stato il capocannoniere della squadra con 8 reti). Norbert Elgert, allenatore di quella squadra, lo ha però poi arretrato in difesa dove ha fatto il salto di qualità. "È un giocatore di grande prospettiva, veloce, intelligente, buona tecnica, fisicità. È un ragazzo con le caratteristiche giuste per stare nel nostro gruppo" le parole di Stefano Pioli che, dopo Verona, sa ora di poter contare anche su di lui.