Allo Stadium si studiano anche le mosse del nuovo Milan: due certezze per Rangnick ed un'idea tattica

Bonaventura, Calhanoglu, Paquetà, Rebic... Venerdì, allo Stadium, vedremo un Milan senza punti di riferimento, pieno zeppo di centrocampisti offensivi e mezze punte, con Rebic cosiddetto "falso nueve". Proprio quel Rebic che, ad oggi, rappresenta una delle poche certezze anche in vista della prossima stagione. Il croato sarà protagonista anche con Ralf Rangnick, designata nuova guida tecnica rossonera, motivo per cui sfide come quella alla Juventus potranno dare indicazioni importanti anche su come impostare la prossima formazione e il prossimo mercato.

PROTAGONISTA OGGI E DOMANI - In questa stagione Ante Rebic ha giocato pressoché ovunque: esterno puro, seconda punta, mezzo offensivo ed ora vertice alto. La sensazione è che l'ex Eintracht si comporti meglio soprattutto quando è in grado di avvicinarsi all'area di rigore, dove ha dimostrato di avere doti realizzative non comuni. Proprio per questo motivo è difficile pensare che Rangnick possa impostare la formazione del futuro con Rebic laterale offensivo o addirittura ala. Decisamente più logico utilizzarlo come seconda punta in un attacco a due, che sia con Ibrahimovic (complicato) o con un altro centravanti che possa adattarsi alle sue caratteristiche.

HAKAN PIU' DI JACK E PAQUETA' - Bonaventura, nonostante la proroga fino al 31 agosto, difficilmente resterà il Milan anche nella prossima stagione. Discorso simile anche per Paquetà, anche se dovesse far bene nei prossimi mesi. il brasiliano potrebbe tornare utile anche col manager tedesco, ma un buon viatico estivo permetterebbe al club rossonero di rientrare dell'investimento, permettendo anche più libertà sul mercato. Tra le mezze punte rossonere che vedremo allo Stadium, dunque, quella che avrà più chance di restare è sicuramente Calhanoglu, nonostante un contratto in scadenza nel 2021. Il turco è stato cercato in passato dallo stesso Rangnick quando era al Lipsia, motivo per cui è logico aspettarselo centrale anche in futuro. In che ruolo? La sensazione è che l'ex Bayer Leverkusen possa essere impiegato alle spalle della punta (o delle punte), quindi come trequartista in un 4-2-3-1 o come arretrato insieme a Rebic in un 4-3-2-1, in attesa di capire su che centravanti punterà il club.