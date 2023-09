Almeno un mese di stop per Krunic. Chi al suo posto? Reijnders e Adli le opzioni

Nella giornata di ieri il Milan ha diramato una nota ufficiale con la comunicazione dell'esito degli esami clinici a cui si è sottoposto Rade Krunic dopo l'infortunio muscolare subito al 64esimo minuto di Milan-Hellas Verona: per il bosniaco si tratta di una lesione del bicipite femorale destro e il suo quadro clinico verrà rivalutato fra 10 giorni con nuovi esami.

ha provato l'ex Bordeaux in quel ruolo nelle amichevoli estive, ma ora potrebbe essere arrivato il momento di giocarsi le sue carte in una partita ufficiale.

Considerando il tempo per la rivalutazione e la sosta di due settimane dopo la trasferta di Genova del 7 ottobre, Rade Krunic starà lontano da partite ufficiali per un mese, saltando sicuramente i match contro Cagliari (27 settembre), Lazio (30 settembre), Borussia Dortmund (4 ottobre) e Genoa (7 ottobre) e puntando al rientro per la settimana dal 22 ottobre al 30 ottobre, in cui il Milan affronterà la Juventus a San Siro, il PSG e il Napoli in trasferta. È una vera e propria tegola per Stefano Pioli che, in questo inizio di stagione, non aveva mai rinunciato dal primo minuto al suo numero 33, il quale aveva risposto con prestazioni sempre ottime e precise nel nuovo ruolo di mediano davanti al 4-3-3.La prima risposta a questa domanda l'ha data Pioli nel post Milan-Verona: "Possono giocare sia Reijnders che Adli nel ruolo di Krunic. Avremo 4 partite in 10 giorni, giocheranno entrambi". Per il match di domani a Cagliari si va verso il debutto stagionale del francese che finora non ha giocato nemmeno un minuto (al suo fianco dovrebbero esserci l'olandese e Loftus-Cheek). Il tecnico rossonero