Aprile incanalerà il bilancio sulla stagione del Milan. La decisione su Pioli, intanto, si è già incanalata...

Aprile sarà un mese importantissimo per il Milan: si inizierà sabato con la sfida di campionato a San Siro contro il Lecce prima della doppia super sfida contro la Roma in Europa League, inframmezzata dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, e si finirà con i big match contro l'Inter del 22 aprile e in casa contro la Juventus del 28 aprile. Insomma: sarà un mese decisivo sul campo per capire che tipo di stagione possa essere (stata) quella rossonera e, ovviamente, anche per le scelte future, considerando le tante voci di questa stagione su Stefano Pioli.

Le parole di Pioli e Scaroni

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha dichiarato a Sky quanto segue: "Ho sempre detto che Pioli resta, perché a me piacciono gli allenatori che vincono e, siccome stiamo facendo bene, mi piace Pioli". A queste parole, hanno fatto seguito quelle dello stesso Pioli nel post gara: "Non dobbiamo pensare al futuro io e i giocatori. Il club sì, perchè deve programmare, capire dove intervenire. Se io resterei al Milan? Il Milan non si lascia. Io sono felicissimo al Milan, poi dipende da quello che succederà".

La situazione

Come si è spesso ribadito negli ultimi mesi tra le righe di questi articoli, il futuro di Stefano Pioli si sarebbe deciso verso il finire della stagione in corso, sia per una conferma che per un addio. Al momento, la situazione sembra orientata a rimanere com'è: il tecnico rossonero si sta giocando bene le sue carte in questa seconda parte di annata, che sarà considerata, assieme a tutto il resto, nella valutazione complessiva del suo operato in modo da capire cosa fare nella prossima stagione. Con i risultati sul campo, in netto miglioramento negli ultimi mesi e con una certa dose di fiducia nuovamente infusa, la conferma di Pioli sembra essere sempre più vicina.