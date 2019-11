AS incolpa Theo per il 2-1 della Lazio. Il terzino: "Chi ha scritto non aveva gli occhiali?"

AS, sul proprio sito, ha pubblicato il video del secondo gol preso dal Milan contro la Lazio, imputando la colpa a Theo Hernandez, secondo loro non rientrato in tempo dalla fase offensiva per difendere. Il sito spagnolo ha titolato in questo modo: "In Italia si stanno stancando di Theo: l'errore che scopre la sua debolezza". Il difensore rossonero ha risposto su Twitter all'articolo di AS, sottolineando ironicamente: "Chi ha scritto questo articolo aveva gli occhiali a posto o si è dimenticato di indossarli?". Piuttosto singolare che venga preso di mira l'ex Real Madrid, per distacco il migliore dei rossoneri in questo avvio di campionato.

🤣🤣🤣🤣 el que ha publicado esto tenia las gafas puestas ? O se le ha olvidado ponérselas 😂😂🤣😂🤣🤣🤣🤣😂😂 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) November 5, 2019