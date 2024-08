Avversarie Milan in Champions: è andata bene o male? Commento, calendario e regolamento

vedi letture

Saranno queste le otto avversarie del Milan in Champions League, da affrontare (quattro partite in casa, quattro partite in trasferta, senza andata e ritorno) tra settembre e gennaio:

Liverpool (casa)

Real Madrid (trasferta)

Brugge (casa)

Leverkusen (trasferta)

Stella Rossa (casa)

Dinamo Zagabria (trasferta)

Girona (casa)

Slovan Bratislava (trasferta)

IL COMMENTO

Non è andata malissimo al Milan.

I big match saranno tre: due derby d'Europa contro Real Madrid al "Santiago Bernabeu" e contro il Liverpool a San Siro, più la sfida alla "BayArena" al Bayer Leverkusen Campione di Germania in carica allenato da Xabi Alonso. Saranno tutte sfide complicate, ma, a parte quella contro Carlo Ancelotti, non è proibitivo pensare a due colpi grossi, soprattutto nella bolgia di San Siro contro Salah e compagni.

Le altre cinque squadre, tutto sommato, sono abbordabili.

Fondamentale aver pescato la Stella Rossa in casa e non al "Marakana" di Belgrado. In casa anche il Club Brugge, ex squadra di De Ketelaere.

Sfida curiosa al Girona, sorpresa dell'anno scorso in Liga, ma che ha perso diversi pezzi pregiati.

Due trasferte fattibili: una in Croazia alla Dinamo Zagabria, l'altra in Slovacchia contro lo Slovan Bratislava di Juraj Kucka.

La curiosità: Real Madrid, Milan e Liverpool si sfidano insieme nel girone, e sono le tre squadre con più Champions League vinte nella storia. Rispettivamente 15, 7 e 6

IL REGOLAMENTO

Le prime otto classificate del campionato europeo si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Dal nono al 24esimo posto, invece, ci si affronterà tra andata e ritorno per decidere chi passerà il turno. Eliminate le ultime otto classifica seza possibilità del ripescaggio in Europa League.

LE DATE DELLA PRIMA FASE DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Il calendario del Milan sarà stilato entro il 31 agosto.

DOVE VEDERE IL MILAN NELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025

Per la stagione 2024-25 la UEFA Champions League è ancora più spettacolare!

185 partite su 203 a stagione in esclusiva con i top club d'Europa in campo su Sky Sport .