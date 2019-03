Bakayoko o Biglia nel derby, il “dolce problema” di Gattuso

Il Milan arriva al derby con tutta la rosa al completo, e addirittura c’è un problema di abbondanza per l’allenatore calabrese, ovvero scegliere tra Lucas Biglia e Tiémoué Bakayoko, il ballottaggio più caldo da sciogliere, scrive il Corriere dello Sport.

L’INTRECCIO. L’argentino è tornato prepotentemente di moda dopo la bellissima rete su punizione contro il Chievo Verona sabato scorso. Il centrocampista si candida per un posto dal primo minuto nel derby contro l’Inter, e prova così a riprendersi la maglia da titolare persa a causa dell’infortunio il 28 ottobre scorso, prima della sfida contro il Genoa. Una lesione al polpaccio che l’ha tenuto fuori per quattro mesi, fino alla convocazione contro il Cagliari del 10 febbraio. Dopo un paio di panchine è iniziata l’alternanza con Bakayoko, sfruttando dieci minuti con l’Empoli, 34 con il Sassuolo e novanta minuti al Bentegodi di Verona.

IL MURO. Tuttavia per la stracittadina di domenica sera Bakayoko resta in pole position, e il turno di riposo contro i clivensi va letto proprio in questa direzione. Perché da quando ha cominciato a giocare accanto a Kessie in mediana, il Milan ha ridotto parecchio il numero dei gol incassati. Il Milan non ha subito gol in nove partite su 27 disputate in campionato, e in otto di queste partite Bakayoko ha giocato titolare.

DOLCE PROBLEMA. Ma dopo i seri problemi di infortunio che hanno condizionato il cammino dei rossoneri a novembre, ora per Gattuso e il suo staff scegliere tra Biglia e Bakayoko può solo essere un fattore positivo. ritorno di Biglia, inoltre, potrebbe consentire al tecnico di spostare Bakayoko mezzala, e far rifiatare altri giocatori stanchi come Paquetà.