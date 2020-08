Bakayoko-Tonali, uno non esclude l'altro: Pioli vuole quattro titolari in mezzo al campo

Il Milan è ad un passo dal chiudere il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko, ma il mercato a centrocampo non si fermerà lì: il club di via Aldo Rossi ha infatti avviato una trattativa anche con il Brescia per Sandro Tonali. La volontà dei dirigenti milanisti è di chiudere entrambi gli affari, così da regalare altri due titolari in mezzo al campo a Stefano Pioli.

LA RICHIESTA DI PIOLI - Alla vigilia dell'ultima partita di campionato contro il Cagliari, in merito al centrocampo del futuro, il tecnico rossonero aveva dichiarato in conferenza: "E' chiaro che sono state fatte e saranno fatte della valutazioni. Il reparto dei centrocampisti non potrà essere composto solo da due titolari, ma da quattro titolari". In una stagione intera, non possono bastare solo due titolari, ma ne servono quattro, soprattutto se il Diavolo dovesse qualificarsi anche alla fase a gironi di Europa League.

QUATTRO TITOLARI - Il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara stanno lavorando proprio per soddisfare la richiesta di Pioli e chiudere l'arrivo di altri due centrocampisti in grado di alternarsi a Kessie e Bennacer. Al momento, Bakayoko sembra essere quello più vicino, ma il suo ritorno non escluderà l'eventuale acquisto anche di Tonali. Un centrocampista fisico e un regista, proprio come Kessie e Bennacer, così da avere quattro giocatori intercambiabili in mezzo al campo.