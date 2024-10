Bayer Leverkusen-Milan, le formazioni ufficiali: Morata in panchina, c'è Loftus. Fonseca conferma Gabbia e Tomori

Queste le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Milan, valida per la seconda giornata della fase a campionato della UEFA Champions League 2024/25. Fonseca, come annunciato alla vigilia della sfida, rinuncia a Morata. Theo capitano, non c’è Calabria ma Emerson.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. A disp.: Kovar, Lomb, Hofmann, Andrich, Terrier, Arthur, Schick, Tella, Mukiele, Palacios, Belocian. All. Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Nava, Torriani, Calabria, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Chukwueze, Okafor, Morata. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Sandro Schärer SUI