Bel Milan: Real Madrid battuto 1-0! Liberali stupisce, gol Chukwueze. Conferme in costruzione, meglio la difesa. Fiducia a Fonseca

Seconda partita negli Stati Uniti e secondo scalpo eccellente per il Milan di Paulo Fonseca. Dopo aver battuto il Manchester City di Pep Guardiola per 2-3, i rossoneri vincono anche contro il Real Madrid Campione d’Europa in carica: 1-0 il risultato finale grazie al gol di Samuel Chukwueze al 55esimo su assist del 2007 Mattia Liberali. In generale, sono arrivate altre indicazioni positive: conferme per le buone cose in fase di costruzione già viste contro il City, miglioramenti nella fase difensiva sicuramente svolta in maniera più attenta e concentrata.

La partita

Fonseca conferma ancora il 4-2-3-1 con un paio di particolarità: Tomori da centrale di destra assieme a Thiaw e Loftus-Cheek schierato nei due mediani al fianco del play Bennacer; nota aggiuntiva la titolarità di Liberali nel ruolo di numero 10. Sin dalla prima frazione, il Milan ha controllato il gioco cercando di tenere un possesso dinamico ed efficace confrontandosi con la pressione, soprattutto sulle fasce, e l’organizzazione del Real Madrid, imitata anche dai rossoneri con un paio di recuperi alti molto interessanti. Le occasioni ci sono state (due per Chukwueze su cui è stato bravissimo Courtois, una per Saelemaekers in contropiede e una sbagliata clamorosamente da Nasti), ma è dietro che il Milan ha ben figurato: attenzione e concentrazione per larghi tratti del primo tempo. La situazione si è ripetuta anche nella ripresa, almeno fino a quando la gara è stata verissima e non ha contemplato tantissimi cambi.

Promossi e rimandati

Grande prova di personalità, tecnica e qualità per Mattia Liberali; oltre all’assist per il gol di Chukwueze, l’italiano si è fatto notare spesso per giocate di classe purissima, tra cui un tunnel secco a Rüdiger, non preso benissimo dal centrale ex Roma. Gli sia dia ancora spazio e fiducia: bravissimo Fonseca nel non aver timore di schierarlo. Conferme molto positive per Chukwueze dopo i due assist messi a referto col City: il gol, segnato di prima intenzione col mancino, è solo la ciliegina sulla torta di una partita nella quale si è costantemente messo in mostra con i suoi uno contro uno. E crescerà ancora sicuramente. Bene, questa volta, Tomori, certamente più concentrato; non da sottovalutare la posizione da centrale di destra (lui che è destro di piede) che potrebbe agevolarlo. Nota di merito per il portiere del 2005 Torriani, bravissimo nel finale a tu per tu con Brahim Diaz. Rimandato Filippo Terracciano, fin troppo timido e anche un po' impacciato. Bene Bennacer, da rivedere Loftus-Cheek tra i due mediani, ma è una possibilità. Molto bene, in generale, il Milan di Paulo Fonseca.