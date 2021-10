Benedetta sosta: due settimane per ritrovare il Giroud di inizio stagione

L'impatto di Olivier Giroud nelle sue prime settimane al Milan era stato impressionante: tre gol in amichevole tra Nizza e Panathinaikos e doppietta alla prima ufficiale a San Siro contro il Cagliari in campionato. Il francese era in grande forma e con la voglia di spaccare il mondo, ma purtroppo il 2 settembre il club di via Aldo Rossi ha comunicato la sua positività al Covid. Il centravanti è stato così costretto all'isolamento fino al 10 settembre, quando è risultato negativo al tampone.

DOPPIO STOP - Il periodo di stop non è stato lunghissimo, ma per un giocatore della sua stazza perdere così tanti giorni di allenamento non è affatto una bella notizia. A peggiorare poi ancora di più la situazione è arrivato il mal di schiena che lo sta tormentando ormai da qualche settimana. Dopo aver saltato le gare contro Juventus e Venezia, il problema sembrava essere alle spalle, tanto che Giroud è sceso in campo contro Spezia e Atletico Madrid. Purtroppo, però, nei giorni scorsi il mal di schiena si è riacutizzato e così il francese non è stato convocato da Pioli per la sfida contro l'Atalanta.

SOSTA BENEDETTA - Una brutta tegola per il tecnico milanista che già in questo avvio di stagione non ha praticamente mai potuto contare su Zlatan Ibrahimovic. La speranza a Milanello è quella di riavere entrambi a disposizione dopo la sosta: queste due settimane saranno fondamentali in particolare per Giroud che, oltre a smaltire il problema alla schiena, dovrà cercare di recuperare la forma smagliante di inizio stagione quando ha trascinato il Diavolo a suon di gol.