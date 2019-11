Bennacer e la regia del Milan: l'algerino vuole la prova del nove contro la Juve

Ismael Bennacer punta a prendersi il posto da titolare in maniera definitiva. Il centrocampista algerino, nelle ultime due partite, ha dato importanti segnali di crescita e contro la Lazio è risultato uno dei migliori in campo. Dai suoi piedi sono transitati numerosissimi palloni, con la manovra che ha spesso trovato ritmo e verticalità. In più, si è spesso prodigato in fase di non possesso nel cercare il recupero palla veloce ed ha anche provato a metterci una pezza quando qualche compagno non era in posizione. In mezzo a tanto coinvolgimento, ci sono stati anche degli errori, come ha ammesso lui stesso nel post gara, ma questo è un atto di grande umiltà e di consapevolezza dei propri mezzi.

CRESCERE ANCORA - Il Milan ha investito molto su di lui, pagandolo 16 milioni di euro dall’Empoli e nel post Milan-Lazio, tutto l’ambiente – dalla dirigenza all’allenatore – era soddisfatto di quanto fatto da Bennacer. Che ha la personalità per farsi rispettare in campo dai compagni ed ha fatto vedere come non si tiri mai indietro. Ma ci sono ancora ampissimi margini di miglioramento, soprattutto nella gestione delle forze. Perché la troppa foga che ci mette in determinate fasi della gara, lo portano ad arrivare in riserva nel finale di partita. In più c’è da modificare la sua fase irruenta. Spesso, nel tentativo di togliere il pallone agli avversari, Bennacer entra duro e questo gli ha già portato in dote quattro gialli, facendolo entrare in diffida. Ma in molti sostengono che sia meglio un lottatore del genere, che abbina quantità e qualità, piuttosto che uno da compitino.

ESAME JUVE? - Pioli, a partire da oggi, ha dato il via alla preparazione della partita di domenica sera contro la Juventus. Allo Stadium, dove il Milan non ha mai fatto punti, potrebbe toccare ancora a Bennacer prendere in mano le redini della manovra rossonera. Un esame importante, un battesimo del fuoco davanti alla corazzata di Sarri, che potrà farci vedere ulteriormente di che pasta sia fatto questo ragazzo algerino che, a 22 anni, ha mostrato piglio e coraggio, intensità e personalità. Le ultime due prove dovrebbero consentirgli di essere nella formazione iniziale, ma il ballottaggio con Biglia potrebbe aprirsi nel corso dei prossimi giorni.