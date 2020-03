Bennacer, presente e futuro del centrocampo rossonero

Arrivato in sordina e tra lo scetticismo di molti, Bennacer è stata una delle migliori scoperte in una stagione povera di soddisfazioni. Il centrocampista algerino è l’ennesimo esempio di una verità calcistica che si ripresenta spesso: i colpi di mercato meno sponsorizzati si rivelano, quasi sempre, i più proficui sotto il profilo del rendimento. Il numero 4 rossonero è la vertebra principale del centrocampo rossonero ed è una delle più importanti della spina dorsale del Milan, carente di punti fissi e attualmente composta da Donnarumma, Romagnoli, Hernandez e Ibrahimovic.

MARGINI DI CRESCITA - 22 anni e una sola stagione in rossonero implicano, obbligatoriamente, una crescita di rendimento per Bennacer. Il dato rassicurante, in questo senso, è il fatto che il centrocampista algerino in pochi mesi sia diventato una certezza dal punto di vista tecnico per un Milan in difficoltà. Se dal punto di vista tattico Bennacer non deve compiere grandi miglioramenti, non vale lo stesso discorso dal punto di vista disciplinare dati i tanti cartellini gialli ottenuti in questo campionato. L’inesperienza nel leggere certe situazioni unito ad un impeto spesso incontrollato portano spesso ammonizioni e squalifiche al centrocampista algerino che privano, conseguentemente, il Milan di un giocatore fondamentale per il suo equilibrio.

TRA PRESENTE E FUTURO - Se le squalifiche ottenute in questa stagione hanno già, ampiamente, evidenziato l’importanza di Bennacer nel presente rossonero, le stesse grandi prestazioni dell’algerino e l’assenza di alternative sottolineano la sua importanza per il futuro. Regista atipico con la licenza di dribblare, Bennacer non disdegna anche compiti da incontrista ma le caratteristiche fisiche lo portano, alcune volte, a intervenire in ritardo. Se affiancato da un mediano fisico che dia garanzie importanti, che potrebbe essere Kessiè in caso di crescita di prestazioni o da un nuovo innesto, la crescita dell'algerino potrebbe essere ancora più grande. Per un Milan chiamato ad un’ennesima rivoluzione, Bennacer insieme a Romagnoli, Donnarumma e Ibrahimovic rappresenta una parte delle fondamenta da cui ripartire per ritornare ad essere un progetto convincente.