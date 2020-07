Bennacer, solito ordine meno impulsività: l’algerino è cresciuto

L’impulsività è una componente caratteriale che può essere letta sotto due punti di vista: da un lato denota spirito d’azione e intraprendenza, dall’altro invece sottolinea carenza di autocontrollo. Bennacer, in questo senso, ha dimostrato le due facce alla stregua del celebre Dr. Jekyll e Mr. Hide: l’impulsività dell’algerino, infatti, lo ha reso uno dei più prolifici recupera palloni del campionato ma al tempo stesso uno dei giocatori più ammoniti della Serie A. Per un giocatore dell’importanza di Bennacer, l’autocontrollo sarà una componente importante per la sua maturazione tecnico-tattica e, in questo senso, nelle ultime uscite il numero 4 rossonero sembrerebbe averlo dimostrato.

DISCIPLINA - In una stagione senza dubbio complicata, Bennacer è stata una delle vertebre principali della traballante spina dorsale rossonera. L’algerino ha portato qualità e quantità al centrocampo rossonero che ha dimostrato la dipendenza dalle buone prestazioni del 4 rossonero. Proprio in virtù di questa insostituibilità, il Milan ha patito le assenze di Bennacer in questa stagione dovute spesso ad un’impulsività tattica che lo ha portato spesso ad essere ammonito. In un’intervista prima della terribile emergenza del Coronavirus, l’algerino aveva dichiarato di voler lavorare su questo aspetto per migliorare il suo gioco e per garantire al Milan la sua qualità. Alla ripresa, sin qui, l’algerino sembra aver tenuto fede alla sua promessa: nonostante il suo apporto difensivo non sia calato, Bennacer si è mostrato più attento e non ha compiuto falli da ammonizione.

QUALITA’ - Lo stile di gioco di Bennacer è contraddistinto da un’impulsività capace, incredibilmente, di trasmettere ordine alla squadra. I tanti palloni recuperati, le discese palla al piede e i passaggi precisi dell’algerino infatti generano un contributo fondamentale per il Milan capace grazie a Bennacer sia di ripartire velocemente che di riassestarsi difensivamente dopo un’azione avversaria. Queste caratteristiche unite ad una grande visione sottolineano l’importanza di Bennacer che, se capace di smussare definitivamente il lato negativo della sua impulsività, potrebbe avvicinarsi ancora di più alla soglia di maturazione calcistica che lo renderebbe un top player.