Bennacer, un nuovo compagno per il salto di qualità. Con Tonali la coppia perfetta

"Mi ispiro a Pirlo, Iniesta e Xavi". Così Ismael Bennacer, interpellato in una Q&A sul canale Instagram del Milan, si è espresso in relazione ai propri modelli calcistici. L'algerino non è, e forse non sarà mai, al livello dei sopracitati, ma in una stagione disastrata come quella attuale è stato certamente tra i più positivi della compagine rossonera. La mole abnorme di cartellini gialli è chiaro sintomo di un giocatore che ha spesso dovuto allungare troppo la gamba per contrastare gli avversari, non essendo adeguatamente coperto e supportato dai compagni di reparto. Non accadeva col 4-3-3 e nemmeno col 4-2-3-1, considerando che Kessie, per caratteristiche, è un giocatore più portato ad avanzare piuttosto che difendere la posizione.

UNICA CONFERMA CERTA - Perché Bennacer possa effettuare un salto qualitativo che lo porti ad una nuova dimensione, anche e soprattutto tecnica, sarà necessario rivedere la struttura della mediana, cosa che quasi certamente accadrà. Non a caso l'ex Empoli è l'unico centrocampista certo del posto anche in vista della prossima stagione: Biglia e Bonaventura andranno a scadenza, Kessie è in bilico, così come Calhanoglu, Paquetà è chiaramente in uscita, mentre per Krunic dipenderà dalle scelte del prossimo tecnico (visto il suo "basso" stipendio potrebbe anche restare). Il nuovo reparto verrà quindi costituito attorno a Bennacer, unico vero baluardo intermedio del 2019/20.

LA COPPIA PERFETTA - Nelle ultime ore è rimbalzato con prepotenza il nome di Sandro Tonali, giocatore che il Milan potrebbe provare ad acquistare dal Brescia nonostante la concorrenza. Qui non ragioneremo se il giovane lodigiano possa o meno arrivare in rossonero, ma se sarebbe o meno adattabile con Bennacer: la risposta è ovviamente sì. I due giocano nello stesso ruolo, quello di mediano davanti alla difesa, ma potrebbero assolutamente giocare insieme sia in un centrocampo a due che in un eventuale schieramento a tre. Prima di tutto Bennacer è mancino e Tonali è destro, in secondo luogo l'algerino può giocare anche in posizione di interno, come dimostrato in Nazionale. Sarebbe una coppia perfettamente assortita che potrebbe reggere tranquillamente un 4-2-3-1, il che permetterebbe alla società di investire per un solo giocatore a centrocampo senza dover acquistare un vasto lotto di calciatori.