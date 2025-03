Bondo, buona la prima con il Milan: il 38 può solamente crescere

La vittoria in rimonta con il Lecce ha portato un po' di tranquillità a Sergio Conceicao e ai suoi ragazzi. Nella sfida del Via del Mare, il tecnico portoghese ha lanciato dal primo minuto l’ultimo acquisto del mercato invernale. Si è trattato del centrocampista francese, classe 2003, Warren Bondo (prelevato dal Monza e che ha firmato con i rossoneri un contratto fino al 2029) che pochi minuti prima della sfida aveva parlato a Milan TV:

"Sono contento per me e la mia famiglia. È una cosa grande. Da quando sono arrivato qui, sono stato accolto bene, ho preso il ritmo e il mister mi ha dato fiducia. Per me oggi è una gara dura ma voglio far bene per vincere".

Il numero 38 ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia rossonera, visto che in precedenza non era mai stato chiamato in causa. La sua prova è durata 67’, lasciando il posto a Joao Felix, quando i rossoneri erano sotto di due reti. Buona la prima per il francese, in una partita complicata per il momento che sta attraversando il Diavolo. Ha giocato con personalità.

“BONDO 6: corre come un matto, è l’unico che aggredisce l’avversario e si fa trovare quasi sempre pronto. Ma quando il Lecce scavalla nella metà campo del Milan, anche lui non trova le giuste posizioni per fare filtro. Ma la prima non è andata male”.

Bondo ha disputato una gara positiva nonostante il risultato negativo fino a quando era in campo (minuto 61’ quando è stato sostituito da Joao Felix), perché la sua prova dice il seguente score: 1 tiro effettuato, 1 fallo subito, 4 palle perse, 3 palloni recuperati, 50 palle giocate di cui 38 passaggi riusciti con una media di precisione pari al 93%.

Warren Bondo è un centrocampista su cui la società di Aldo Rossi deve lavorare, perché il francese (uno dei migliori del Monza anche in questa stagione disgraziata per i brianzoli) ha qualità, quantità e potrebbe ritagliarsi un ruolo importante (e anche minutaggio più alto) sia in questo finale di stagione che soprattutto nella prossima, dove i rossoneri dovranno sicuramente fare meglio di questa attuale.

Valentino Cesarini