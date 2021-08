Brahim Diaz, la chiave tattica: Pioli lo sta adattando da 10 "decentrato"

Un'estate da diez. Il folletto magico del Milan, Brahim Diaz, si è preso le luci della ribalta e non intende spegnerle fino alla scadenza del suo prestito (con diritto di riscatto e controriscatto) dal Real Madrid. Pioli, in attesa del nuovo nome sulla trequarti, si gode lo spagnolo, che nel corso del precampionato è stato sicuramente tra i migliori nelle fila rossonere. I progressi sono evidenti, ma c'è ancora tanto su cui lavorare: dalla questione del posizionamento in campo all'equilibrio tattico. Aspetti che l'andaluso sta accurando attraverso piccoli accorgimenti.

UN 10 DECENTRATO - La struttura fisica di Brahim, nella parte atletica, è sicuramente penalizzante in alcune circostanze di gioco e soprattutto in un campionato fisico come quello italiano. Per questo Pioli vuole portarlo fuori dalla ressa che si crea al limite dell'area di rigore, decentrandolo verso sinistra per esaltare le sue doti di palleggio, di dribbling e di visione di gioco. Partendo dall'esterno il numero 10 ha più metri a disposizione per puntare in velocità l'uomo ed inventare la giocata tra la linee, sia di destro che di sinistro. Le scelte sono numerose: servire in profondità un velocista come Leao (o Rebic), scambiare con il centravanti spalle alla porta, dribblare il marcatore ed imbucare in area di rigore oppure optare per il cambio di gioco ed aprire gli spazi sulla destra. Con questo assetto lo spagnolo potrebbe trovare quella libertà (e fantasia) che tanto gli era mancata nel primo anno, nonostante abbia comunque messo in evidenza le specialità della casa tra le incertezze di molti. Ma Brahim vuole scacciarle via definitivamente: tutto sta nella testa, come dichiarato dallo stesso in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ("Non sono alto, ma ho forza. Se mi paragonate a Ibra che è un portento faccio fatica... ma come ho detto sta tutto nella testa e nel pallone", ndr). In attesa del collega di reparto, Brahim Diaz, dunque, continua ad andare a scuola di tattica da Pioli per migliorarsi e guadagnarsi un posto fisso nella cabina di regia avanzata del Milan.