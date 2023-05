Brahim da Real contro la Sampdoria. Ma il futuro al Milan è ancora incerto

Prestazione da grande giocatore per il trequartista spagnolo contro la formazione di Stankovic. La sua permanenza in rossonero però è tutt’altro che facile

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giocate da top player e gol da falco d'area. Brahim Diaz ha riscoperto di possedere delle qualità tecniche stratosferiche e le ha finalmente messe in campo in un match importantissimo come quello di ieri contro la Sampdoria in chiave qualificazione Champions League. Una delle migliori stagioni - anche se condita da qualche errore pesante - per il trequartista in prestito dal Real Madrid, soprattutto in campionato dove ha totalizzato sei gol e cinque assist in 31 partite (di cui 25 da titolare). Ma il suo futuro è ancora incerto e una sua permanenza in rossonero, ad oggi, è tutt'altro che facile.

BRAHIM, A BREVE L'INCONTRO COL REAL - Infatti, il suo rappresentante e padre, Sufiel, come riferito dal quotidiano spagnolo Marca, ha un incontro in programma con i dirigenti del Real Madrid e solo in quel momento ci sarà una schiarita sul futuro del calciatore. Intanto, dalla Spagna fanno sapere che il Real per cedere l'iberico, in prestito da tre anni in rossonero, chiede una cifra vicina ai 30 milioni. L'intenzione del Milan sarebbe quella di confermare il fantasista, ma le condizioni economiche proposte dal Real saranno fondamentali per trovare un accordo. E 30 milioni di euro sono tanti, troppi.

ATTENZIONE A KAMADA - E se non si dovesse trovare il done deal con la squadra madrilena, il Milan andrebbe all-in su Daichi Kamada, centrocampista offensivo dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto al 30 giugno 2023. La società di via Aldo Rossi ha anche registrato un primo gradimento del calciatore, che vedrebbe di buon occhio un'esperienza in Italia. I rossoneri, però, devono fare decidere in fretta se affondare o meno il colpo in modo deciso: lo stipendio nella media (circa 3 milioni di euro), le sue qualità e l'esperienza internazionale di Kamada, infatti, hanno fatto muovere seriamente anche Borussia Dortmund e Benfica, con il Napoli che al momento rimane un po' più sullo sfondo.

I NUMERI STAGIONALI DI BRAHIM DIAZ - Ecco, di seguito, tutte le statistiche del numero 10 del Milan nelle varie competizioni in questa stagione:

- Serie A: 31 presenze, 6 gol, 5 assist e 3 cartellini gialli

- Champions League: 10 presenze, 1 gol e 1 cartellino giallo

- Coppa Italia: 1 presenza

- Supercoppa Italiana: 1 presenza

