Brahim, il gol manca dal 25 settembre: i rossoneri hanno bisogno delle reti dello spagnolo

La gara con il Napoli, in programma domenica sera alle 20.45, rappresenterà per il Milan un'occasione importante in cui convergono una serie di obbiettivi. Il primo e prioritario target rossonero è quello di archiviare e reagire al pareggio con l'Udinese, maturato sabato sera al Friuli. Il secondo, mai banale, è quello di raggiungere un successo che cconsentirebbe ai rossoneri di restare attaccati al treno di testa e di battere una diretta concorrente come la squadra di Spalletti. Il terzo, non urgente ma ugualmente importante, è quello di ritrovare tra i marcatori Brahim Diaz che manca l'appuntamento con il gol dalla gara del 25 settembre con lo Spezia.

L'IMPORTANZA DELLO SPAGNOLO - Analizzando universalmente l'apporto di Brahim Diaz alla causa rossonera è naturale sottolineare come la prima richiesta del Milan allo spagnolo non sia la continuità sotto porta ma la capacità di regia sulla trequarti, la funzione di collante tra il centrocampo e l'attacco rossonero. In questo senso, nelle partite giocate dal classe 99', questo compito è stato rispettato e compiuto con grande qualità garantendo giocate illuminanti e assist decisivi. Complici, tuttavia, le assenze di giocatori importanti come Rebic, Leao e Giroud il Milan, nella gara con il Napoli, avrà bisogno delle reti di altri giocatori compreso Brahim Diaz che, anche per una questione di motivazione personale, cerca il gol con grande insistenza.

NUMERI DA MIGLIORARE - Le statistiche dello spagnolo in questo avvio di stagione non sono criticabili anzi, considerato anche lo stop forzato causa infezione da Covid-19, sono da elogiare: in 18 partite tra campionato e Champions League il 10 rossonero ha messo a segno 4 gol e 4 assist dimostrandosi un uomo molto importante per il gioco del Milan. In questa fase del campionato, tuttavia, questi numeri andranno migliorati sia per certificare la crescita del giocatore sia soprattutto per garantire al Milan uno sprint in classifica. Con il Napoli, quindi, il Milan sarà chiamato a soddisfare una triplice richiesta: vincere per reagire al pareggio con l'Udinese, ottenere una vittoria per riacquisire autostima e restare incollata all'Inter attuale capolista e riportare Brahim Diaz al gol per confermare la centralità dello spagnolo nel piano offensivo rossonero.