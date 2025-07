C'è l'accordo con Estupinan: manca quello col Brighton. Pubill, colloqui con gli agenti

vedi letture

Negli ultimi giorni non sono state poche le critiche piovute attorno al Milan per quanto riguarda la gestione dei terzini. Con la cessione di Theo Hernandez a sinistra decisa da tempo e un reparto a destra formato, di fatto, solamente da Alex Jimenez, l'ambiente rossonero si aspettava che si potesse intervenire prima in questa zona del campo. Oggi la squadra parte per la tournée e Allegri dovrà affidarsi ai membri che ci sono ora in rosa: eppure sia per Estupinan che per Pubill arrivano notizie incoraggianti.

Accorto totale con Estupinan

A riportare le ultime notizie in merito ai due obiettivi principali del Milan per le fasce, ci pensa Matteo Moretto nel video di questa mattina pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Partendo da Pervis Estupinan, viene raccontato di un accordo totale tra il club e il giocatore che vorrebbe intraprendere uno step ulteriore all'interno della sua carriera. Quello che manca, come accade spesso in questi casi, è la sintonia tra i due club. La prima offerta da 13 milioni è stata rispedita al mittente dal Brighton che ne chiede almeno 20: la sensazione è che nelle prossime ore ci sarà un rilancio rossonero, con l'auspicio di venirsi incontro. L'ecuadoriano, dunque, è il prescelto per raccogliere la pesante eredità di Theo Hernandez.

Pubill, colloqui con gli agenti

Come è stato riportato ieri in anticipo da MilanNews.it, il MIlan ha mandato alcuni suoi membri dello staff medico ieri a Barcellona per incontrare Marc Pubill in una clinica privata, alla presenza degli agenti e con l'autorizzazione dell'Almeria. L'obiettivo era avere rassicurazioni sullo stato del ginocchio che fu indicato come causa dello stop del passaggio dello spagnolo all'Atalanta l'estate scorsa. Le visite sono andate bene e il giocatore, come ricorda Moretto, ha giocato tutta la stagione più Euro under 21 senza intoppi. Ora il club rossonero procederà ad avviare la trattativa e comincerà, già dalla giornata di oggi, a parlare con Pubill e il suo entourage. L'obiettivo è strappare prima il sì del calciatore e poi sedersi al tavolo con l'Almeria per l'accordo sul trasferimento a titolo definitivo.