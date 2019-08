Calhanoglu, ancora al Milan e sempre da protagonista: Giampaolo deve innescarlo al 100%

Hakan Calhanoglu ha raccolto 31 presenze in campionato nel 2017/18, a cui si aggiungono le 36 dello scorso anno, oltre i 24 gettoni complessivi tra Coppa Italia, Europa League e Supercoppa. Un bottino di 91 partite con la maglia del Milan, per un giocatore che ha sì convinto a sprazzi, ma che ha dimostrato una continuità fisica importante, soprattutto alla guida di Gattuso.

SEMPRE LI' - In attesa di Paquetà, Bennacer e Kessie, con Krunic che deve trovare ritrovare il top della forma dopo l'infortunio, Calhanoglu è stato protagonista in queste prime uscite estive, mantenendo la sua posizione di interno sia nel test contro il Novara sia nelle due sfide di lusso con Bayern Monaco e Benfica. Il turco dovrebbe partire dall'inizio anche con il Manchester United, sfida odierna che potrà dare buone indicazioni a Giampaolo dopo quasi un mese di lavoro, tra Milanello e Stati Uniti. Nello specifico il nativo di Mannheim è stato piuttosto convincente, soprattutto nell'ultima uscita contro i portoghesi.

PROTAGONISTA - In attesa di capire dove si muoverà il mercato (ad oggi il Milan sembra concentrato principalmente nella trattativa Correa), l'ex Bayer Leverkusen, la cui permanenza sembra ormai probabile, potrebbe mantenere un ruolo importante anche nella prossima stagione. Giampaolo lo vede maggiormente da mezz'ala piuttosto che da trequartista, ma il classe '94 potrebbe tornare utile anche dietro le punte. Inoltre, qualora Paquetà fosse eletto a "numero 10" titolare, per il ruolo di interno sinistro Calhanoglu diverrebbe quasi automaticamente il candidato principale, nella speranza che il tecnico di Giulianova riesca ad innescarlo in maniera più continuativa rispetto a quanto accaduto negli ultimi due anni.