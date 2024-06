Camarda, Simic e Co. potranno giocare sia in Serie C che in Serie A col Milan? Tutte le risposte

La prima risposta è sì: Francesco Camarda, Jan-Carlo Simic, Kevin Zeroli e tutti gli altri talentini che si sono distinti, nelle ultime annate, con il Milan Primavera di Ignazio Abate potranno fare la spola tra Milan Futuro in Serie C e il Milan Prima Squadra in Serie A.

Ciò sarà possibile grazie alle regole della Serie C, così brevemente riassunte:

- i 26 calciatori in rosa nella seconda squadra non devono far parte della rosa comunicata alla Lega per la Serie A ad inizio stagione, dalla quale, comunque, possono non essere inseriti da regolamento gli under22;

- per poter giocare in C con le seconde squadre, i calciatori dell'U23 non devono aver disputato più di 50 gare in Serie A;

- possono essere inseriti in distinta di gara solo 4 calciatori nati prima del 2002;

- i passaggi di calciatori tra Serie C e Serie A sempre consentiti, a meno che si verifichi uno dei limiti descritti in precedenza.

I vari Camarda, Zeroli, Simic e Jimenez, dunque, potranno giocare sia nel Milan Futuro che, all'occorrenza, nel Milan in Serie A a meno che non siano inseristi in lista da Paulo Fonseca e fino a quando non avranno collezionato 50 presenze in Serie A.

La squadra di Bonera, tra l'altro, si radunerà l'8 luglio e si allenerà a Milanello a stretto contatto con il team di Paulo Fonseca, formando di fatto un unico gruppo. Le prime uscite ufficiali sono in programma l'11 e il 18 di agosto quando si disputeranno il primo e il secondo turno preliminare di Coppa Italia Serie C, mentre l'avvio del campionato è previsto il 25 agosto.

ASCOLTA IL PODCAST PER SAPERNE DI PIU'!