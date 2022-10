Cardinale: “Milan, la sfida è shakerarlo un po’, ma non a pistole puntate. Possiamo dare un bel contributo”

MilanNews.it

Il nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale, numero uno del fondo RedBird, ha parlato direttamente da New York a margine del convegno organizzato da Sportico "Invest in Sports". Nel corso della chiacchierata, il manager americano ha chiarito ancora una volta i suoi progetti con il Milan e all'interno del mondo dello sport.

Continuità non passività

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cardinale ha chiuso il suo intervento a New York partendo da chi gli ha lasciato in eredità il Milan e ribadendo non solo il buon lavoro svolto dalla famiglia Singer ma anche l'intenzione di continuare lungo il solco tracciato dal fondo Elliott negli ultimi 4 anni. L'obiettivo del proprietario rossonero è chiaro: "Non puoi solo comprare un club e star fermo. La sfida è shakerarlo un po’. Non puoi andare a pistole spianate, dobbiamo capire come fare ma possiamo dare un bel contributo". Dunque sì continuità ma di certo non passività. Cardinale, da manager ormai navigato nel mondo dello sport, sa che il Milan è una sfida stimolante. Così come è una sfida immergersi nel calcio italiano che appare indietro rispetto ai grandi competitors, Premier su tutti: "C’è disparità. Il valore dei diritti tv in Premier è triplo rispetto all’Italia e in Liga è doppio".

Obiettivo entertainment

Cardinale sembra avere le idee chiarissime di come voler agire con il Milan, trattandolo come una vera e propria azienda di puro intrattenimento: "I club ora sono aziende di entertainment". Per Gerry l'obiettivo rimane sicuramente quello di portare il club rossonero a vincere ma è anche consapevole che questo non è sempre possibile: "Quello che ho imparato con Yankees e Red Sox è che non puoi vincere sempre. Il Milan ha vinto uno scudetto e le aspettative sono di rifarlo, ma in Champions ora vediamo che c’è grande differenza con la Premier". Per questo motivo bisogna puntare sull'intercettare i tifosi, renderli partecipi di una macchina che li aiuti a divertirsi e a godersi uno spettacolo a 360 gradi. Cardinale ha già iniziato in questo senso con il fine di creare una rete di club di diversi sport. Pochi giorni fa il Milan ha infatti stretto una partnership con la gloriosa squadra di baseball degli New York Yankees, suggellata dalla visita di Florenzi allo Yankee Stadium. In America sarà disponibile il merch rossonero nei punti vendita della franchigia, lo stesso avverrà negli store del Milan per quanto riguarda il club a stelle e strisce: "Io credo che così si possano avere benefici strategici. Attraverso le sinergie puoi crescere. È tutto molto teorico ma per me c’è una logica"