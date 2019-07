CF - Milan, 26 milioni di euro risparmiati dai contratti in scadenza

Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci, Ignazio Abate, Cristian Zapata e José Mauri: da ieri, 30 giugno 2019, non sono più giocatori del Milan in quanto il loro contratto con il club rossonero è scaduto e la società milanista ha deciso di non rinnovarlo a nessuno di loro. Con il loro addio, come riporta il portale calcioefinanza.it (clicca qui per l'articolo originale), i rossoneri risparmiano circa 26 milioni di euro tra gli ammortamenti che non saranno più presenti nel prossimo esercizio e gli ingaggi lordi.

RISPARMIO - Il risparmio maggiore deriverà dall'addio di Bertolacci, il quale aveva un impatto di 5,2 milioni di euro in ammortamenti, oltre all’ingaggio da circa 3,7 milioni di euro lordi. Dietro di lui, troviamo poi il suo compagno di reparto ed ex capitano milanista Montolivo, che con un risparmio di 4,6 milioni derivanti in maggior parte dall’ingaggio, così come per Abate (4,5 milioni), mentre per quanto riguarda Zapata (4,2 milioni) e Josè Mauri (3,5 milioni) l’impatto positivo è relativo anche ad una quota di ammortamenti annua pari a circa un milione di euro ciascuno.