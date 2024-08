Champions League 2024/25, il Milan deve fare dei tagli in vista delle liste. La situazione a oggi

La Champions League 2024/25 ha già iniziato la scrematura delle squadre per arrivare al numero definitivo di 36 la sera del 28 agosto. Da lì le qualificate avranno poco meno di una settimana di tempo per completare le liste definitive. Qual è a oggi la situazione del Milan?

Facciamo intanto chiarezza col regolamento. La lista per la League Phase va consegnata entro le 24 del 3 settembre. Ogni club è tenuto a presentare una lista A con un massimo di 25 giocatori e una lista B illimitata. Tra le due liste ci dovranno essere almeno tre portieri. Ogni club può iscrivere fino a un massimo di 17 giocatori non formati localmente. Il Milan a oggi ne conta 20 e tre di essi dovranno essere necessariamente "tagliati":

1. Yacine Adli

2. Ismaël Bennacer

3. Samuel Chukwueze

4. Theo Hernández

5. Álex Jiménez

6. Luka Jović

7. Pierre Kalulu

8. Rafael Leao

9. Ruben Loftus-Cheek

10. Mike Maignan

11. Alvaro Morata

12. Yunus Musah

13. Noah Okafor

14. Strahinja Pavlović

15. Marco Pellegrino

16. Christian Pulisic

17. Tijjani Reijnders

18. Alexis Saelemaekers

19. Malick Thiaw

20. Fikayo Tomori

Sempre restando in Lista A, almeno 8 giocatori devono essere necessariamente formati localmente, con un minimo di 4 formati all'interno nel club. Se un club ha meno di otto giocatori formati localmente nella sua Lista A, il numero massimo di giocatori che possono essere registrati in questa lista viene ridotto di conseguenza. Questa è a oggi la situazione:



FORMATI DALL'ASSOCIAZIONE

1. Alessandro Florenzi

2. Marco Sportiello

3. Filippo Terracciano

FORMATI DAL CLUB

1. Davide Calabria

2. Matteo Gabbia

3. Marco Nasti

4. Tommaso Pobega

Arriviamo alla Lista B che riguarda tutti i giocatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi che dal compimento dei 15 anni sono idonei a giocare per il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni, o un totale di tre anni consecutivi con un massimo di un periodo di prestito a un club della stessa associazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere registrati nella Lista B se sono stati registrati con il club partecipante per i due anni precedenti senza interruzione. Di questa lista faranno parte molti giocatori del Milan Futuro come Lapo Nava, Chaka Traoré, Francesco Camarda, Kevin Zeroli, Davide Bartesaghi, Lorenzo Torriani e Mattia Liberali.



