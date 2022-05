Champions League, il Milan sarà in prima fascia: le potenziali avversarie della prossima stagione

MilanNews.it

La vittoria della Champions League del Real Madrid ha ridisegnato anche gli assetti della prossima edizione della massima competizione europea. Il successo dei blancos, il quattordicesimo in assoluto ed il quarto della carriera da allenatore di Carlo Ancelotti, ha modificato le gerarchie della prima fascia di cui farà parte anche il Milan.

PRIMA E SECONDA FILA - La novità non riguarda tanto la presenza del Real, che grazie al trionfo della Liga aveva già ottenuto un posto in pole position, quanto lo scivolamento del Liverpool in seconda fascia e la conseguente promozione dell’Ajax, squadra campione del sesto paese con il ranking più alto. Insieme ai rossoneri, ai blancos e ai lancieri, nel primo gruppo ci saranno anche il Manchester City, il Bayern Monaco, il PSG, il Porto e l’Eintracht Francoforte, fresco vincitore dell’Europa League. La seconda fascia potrebbe essere quella più insidiosa per il Milan, che chiaramente non potrà affrontare la Juventus ma potrebbe pescare nel proprio girone squadre del calibro di Chelsea, Barcellona, Atlético Madrid o proprio Liverpool. In alternativa, un sorteggio tra virgolette più benevolo, vedrebbe i rossoneri opposti ad una fra Tottenham, Siviglia e Lipsia.

LA TERZA FASCIA - Guardando alla terza fascia, invece, le potenziali avversarie della formazione di Stefano Pioli si riducono ulteriormente dato che Inter e Napoli partiranno da questo slot. In questo senso il Milan nella prossima stagione potrebbe andare in trasferta in Germania, nel caso in cui pescasse una fra Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen. In caso contrario, i rossoneri potrebbero far visita allo Sporting Lisbona, al Salisburgo o allo Shakthar. Nonostante abbiano vinto i rispettivi campionati e si siano qualificate direttamente alla fase a gironi, Celtic e Club Brugge potrebbero essere delle potenziali avversarie provenienti soltanto dall’ultima fascia. Un discorso che potrebbe reggere anche nel caso del Marsiglia, qualificato direttamente alla fase finale grazie al secondo posto ottenuto in Ligue 1.

PRELIMINARI E ULTIMO SLOT - Il piazzamento dei francesi però dipenderà anche dagli esiti dei preliminari che si giocheranno quest’estate. Squadre come Benfica, Rangers, Dinamo Zagabria o Stella Rossa, nel caso in cui dovessero qualificarsi, sulla base del proprio ranking potrebbero scavalcare in transalpini che di conseguenza andrebbero in quarta fascia. Guardando alle più accreditate di questo slot, oltre a quelle sopracitate, il Milan potrebbe trovarsi di fronte a Monaco, PSV Eindhoven, Olympiacos, Dinamo Kiev, Trabzonspor, Copenaghen o ovviamente chiunque altro dovesse qualificarsi alla competizione con un ranking più basso.