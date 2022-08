Champions, oggi è il giorno dei sorteggi. Il Milan in prima fascia per tornare grande

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo, oggi alle 18, in diretta da Istanbul sede della prossima finale, sarà il grande momento dei sorteggi dei gironi di Champions League. Un evento ormai di rito che il Milan è tornato ad assaporare l'anno scorso dopo diversi anni di assenza. I rossoneri, dopo l'eliminazione comunque con onore nel girone di ferro della passata stagione, si ripresentano ai blocchi di partenza in prima fascia, con maggiore consapevolezza e pronti per tornare grandi.

Obiettivo ottavi

Dodici mesi fa l'urna non era stata molto clemente con i rossoneri che erano capitati nel girone della morte con Liverpool, Atletico Madrid e Porto ma la squadra di Pioli partiva dalla quarta fascia e poteva aspettarselo. Oggi le cose potrebbero essere diverse. Il Milan, in virtù dello Scudetto vinto lo scorso maggio, ha un posto di diritto nella prima fascia insieme alle squadre che hanno vinto il campionato in Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Portogallo più la vincente dell'ultima Europa League. Il rischio di un girone ostico c'è sempre - siamo in Champions - ma sicuramente si alzano le probabilità anche di un gruppo più soft. Aspetto importante e da non sottovalutare perché quest'anno il Milan ha l'obiettivo dichiarato di fare meglio dell'anno scorso e quindi di superare i gironi e accedere almeno agli ottavi. Obiettivo raggiungibile non solo grazie all'eventualità di avversarie alla portata ma soprattutto grazie alla consapevolezza che la rosa di Pioli sta acquisendo stagione dopo stagione.

I rischi

Ogni fascia, come sempre, ha i suoi rischi con le avversarie più pericolose. All'interno della seconda fascia ci sono diverse squadre forti e si può dire che sia quasi una prima fascia suppletiva. Da evitare sono sicuramente le squadre inglesi, in primis Liverpool e Chelsea, finaliste negli ultimi due anni, oltre che il Tottenham di Conte. Suggestivo anche l'incontro con un avversario storico come il Barcellona che, tra le altre cose, segnerebbe il ritorno di Kessie a San Siro. All'interno della terza fascia i pericoli maggiori si chiamano Benfica e Borussia Dortmund, due squadre esperte in campo europeo con i portoghesi che, l'anno scorso, hanno sorpreso fino ai quarti. Infine in quarta fascia sono sempre da evitare le scozzesi, con i Rangers che torneranno in Champions affamati dopo 12 anni di digiuno, oltre che il Marsiglia di Tudor. Il sorteggio partirà alle ore 18 e potrà essere seguito in tv su Sky e Prime Video oltre che sul sito di MilanNews.it con la diretta testuale e una live su Twitch dedicata a partire dalle 17.30.