Chi è Alexis Saelemaekers? Identikit dell'ultimo acquisto rossonero

Dopo che la pista sembrava essersi raffreddata nella giornata di ieri, il Milan oggi ha chiuso per Alexis Saelemaekers, classe '99 proveniente dall'Anderlecht. Il nativo Berchem-Sainte-Agathe, ventuno anni il prossimo 27 giugno, arriverà in rossonero per sostituire numericamente Suso, trasferitosi al Siviglia in un'operazione di prestito di diciotto mesi. Anche il giovane belga arriverà con una formula simile: si parla di un diritto che diventerà obbligo a determinate condizioni legate soprattutto alle presenze del ragazzo, per una valutazione complessiva di circa 7/8 milioni di euro.

PROFILO INTERESSANTE - Il Milan seguiva da diverso tempo il profilo di Saelemaekers, giocatore che, all'Anderlecht, militava in prima squadra dal 2018. Le sue prestazioni sono cresciute di livello soprattutto in questa stagione dove ha disputato quasi tutte le partite, quattordici delle quali dal primo minuto, trovando anche la rete decisiva nell'importante match di settembre contro lo Standard Liegi, che unita a quella contro il Cercle Brugges porta a due i centri in campionato. Per il momento non si tratta di un calciatore che vede molto la porta, ma dispone di un buon tiro che potrà sicuramente portarlo a migliorare questo fondamentale.

COME GIOCA - Partiamo da un presupposto: Saelemaekers è un giocatore molto duttile, anche se di norma è un calciatore offensivo. All'Anderlecht giocava largo, sia a destra che sinistra ed è solito rientrare per poi calciare. Al Milan, dove gli esterni giocano a piede invertito, sarà teoricamente un'alternativa a Castillejo, ma potrebbe anche giocare in un altro dei ruoli alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Sicuramente ottimo dal punto di vista del dinamismo, è dotato di una buona velocità che potrebbe aiutarlo nell'inserimento in Serie A. Ad oggi parte alle spalle di Samu Castillejo ma la giovane età suggerisce un investimento in prospettiva da parte del club rossonero.