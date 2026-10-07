Primo Piano Cisse si è preso la scena anche in Nazionale: ora serve continuità, con Amorim chiamato a proteggerne la crescita

Il binomio Cisse-Amorim può diventare uno dei più interessanti di questa stagione, a patto che comunque non si brucino le tappe

Nel corso di questa lunga sosta Alphadjo Cisse ha fatto esattamente ciò che ci si aspettava da un giovane talento in rampa di lancio: sfruttare ogni occasione. Con la maglia dell'U21 ha mostrato personalià, qualità e una crescente consapevolezza dei propri mezzi, risultando anche positivo in occasione della sfida contro l'Armenia. Ma proprio adesso arriva la parte più importante, perché quanto costruito fin qui non può rappresentare un punto d'arrivo: deve essere soltanto l'inizio.

L'ASSENZA DI SAELEMAEKERS PUÒ APRIRE UNO SPAZIO IMPORTANTE

L'infortunio di Alexis Saelemaekers potrebbe aumentare ulteriormente le opportunità a disposizione di Cisse nelle prossime settimane. Con un calendario fitto e la necessità di gestire le energie, Amorim potrebbe affidarsi al giovane con maggiore frequenze rispetto a quanto fatto in questo inizio di stagione, dove il classe 2006 ha comunque totalizzato 288' tra Serie A ed Europa League. Sarà però fondamentale capire una cosa: continuità non significa necessariamente gol, assist o prestazioni da copertina ogni settimana. Per un ragazzo della sua età crescere vuol dire anche imparare a incidere nei dettagli, gestire i momenti difficili e rendersi comunque utile alla squadra quando la partita lo richiede.

CISSE DEVE MERITARSI IL MILAN, MENTRE AMORIM DEVE SAPERLO ACCOMPAGNARE

Il discorso sull'utilizzo del giovane resta quindi lo stesso. Cisse dovrà dimostrare di meritare la maglia rossonera, ma allo stesso tempo Amorim dovrà essere altrettanto bravo a dosarne responsabilità e aspettative. Il talento c'è, la personalità anche, ma con i giovani basta poco per trasformare l'entusiasmo in pressione. La chiave sarà dunque costruire fiducia senza bruciare le tappe.

A fronte di questo il binomio Cisse-Amorim potrebbe diventare una delle storie più intressanti della stagione del Milan. Serviranno pazienza, lucidità e soprattutto continuità. Se entrambe le parti sapranno alimentarla a dovere, le soddisfazioni potrebbero arrivare anche prima del previsto.