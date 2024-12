Con la Roma nuovamente in emergenza, ma Fonseca assicura che il mercato è monitorato: "La società è attenta"

Domani sera a San Siro contro la Roma Fonseca non avrà a disposizione Rafael Leao, Christian Pulisic (guarito dall'infortunio al polpaccio ma alle prese con un problema alla caviglia), Noah Okafor, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah ed Alessandro Florenzi. Recupera Alvaro Morata così come Ismael Bennacer è a disposizione, ma ovviamente senza avere i 90 minuti nelle gambe. C'è la freschezza di Jimenez, nuovamente titolare, Camarda e Liberali, dalla panchina, ma è evidente come in alcuni reparti, al netto degli infortuni, la coperta sia decisamente corta.

Durante la conferenza stampa odierna è stato chiesto se avesse o meno scritto la letterina a Pai Natal, il Babbo Natale portoghese. Il tecnico del Milan non si è sottratto alla domanda, senza fare nomi, ma continuando comunque sulla linea che ha tracciato fin dall'estate: "Stiamo pensando a tutte le situazioni. La società sta attenta. I cambi che faremo li faremo con la consapevolezza di quello che è meglio per la squadra. Ma ora sono molto concentrato sulla prossima partita e sulla supercoppa". Diplomatico e attento, ma comunque la direzione è tracciata. L'allenatore, così come un po' tutti i tifosi, si aspetta che il mercato di gennaio, per definizione più complesso di quello estivo, possa portare a Milanello forze fresche. Il centrocampo sicuramente è il reparto più attenzionato, anche perché tolti Reijnders, Fofana ed il rientrante Bennacer la quarta alternativa è Filippo Terracciano. Il classe 2003 ha fatto bella figura a Verona ma in questo momento, senza nulla togliere al ragazzo e alla sua grande disponibilità, sembra difficile immaginarselo in mediana in un eventuale ottavo di finale di Champions League. Così come non si può chiedere troppo ad un Bennacer tornato dall'ennesimo, lungo problema muscolare: con l'algerino ci vorrà cura, attenzione e pazienza.

E per quanto riguarda le uscite? In questi giorni dalla sponda bianconera sono arrivate tante notizie su un interessamento per Tomori, che però Fonseca ha smorzato: " Di Tomori non ne abbiamo parlato, per me è una novità. È una situazione normale che se abbiamo bisogno di parlarne allora ne parleremo. Tomori è un grande professionista è importante per la squadra. Giocando o non giocando lavora allo stesso modo e per me è importante. Ha già giocato, è già stato in panchina ma non ha mai cambiato atteggiamento. E questi giocatori per me sono importantissimi nella squadra, non solo chi gioca tutte le partite. E Tomori per me è importante. Non posso dire a nessuno se giocherà domani o di più, ma per me è importantissimo".

È evidente come Thiaw e Gabbia ora incarnino alla perfezione quello che l'allenatore chiede ai suoi centrali, ma è giusto ribadire come Tomori rimanga comunque un giocatore importante: se ne potrà parlare, ma non si fanno i conti senza l'oste.