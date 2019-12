Conti è rinato: contro il Parma la sua miglior prestazione da quando veste rossonero

Da Parma arrivano notizie positive: prestazione convincente, vittoria e solidità difensiva. Il Milan di Pioli ha trovato i tre punti che cercava da un mese, infatti l'ultima vittoria era datata 31 ottobre, 1-0 contro la SPAL a San Siro. Buon risposte anche dalle fasce: Theo Hernandez si conferma goleador, siglando la terza rete del suo campionato, e Andrea Conti è incredibilmente rinato, con un'ottima prova.

TERZA DI FILA - Il terzino bergamasco ha trovato quella sicurezza che mancava da tempo, guadagnandosi la fiducia di mister Pioli, che ha deciso di metterlo titolare per la terza volta consecutiva. Era dalla gestione Montella che non giocava con così tanta continuità.

LA PRESTAZIONE - La prestazione di Conti non è da far passare in secondo piano, siccome è la migliore da quando è al Milan. Dopo aver dimostrato netti miglioramenti contro Juventus e Napoli, il terzino bergamasco ha deciso di improvvisarsi super, e la sua gara è stata letteralmente perfetta. Annulla Gervinho sia in corsa che in anticipo. Accetta l’uno contro uno e lo vince sempre. Dimostra, quindi, di aver cancellato il passato e quei due lunghi infortuni che non gli hanno lasciato la possibilità di giocarsi un posto da titolare negli ultimi anni.

LE PAGELLE - Anche se per molti Theo Hernandez è stato il migliore in campo grazie alla rete realizzata all'88esimo minuto che ha portato i tre punti ai rossoneri, Andrea Conti non ha avuto una semplice sufficienza nelle pagelle. Qui i voti:

MilanNews.it 7

Corriere della Sera 7

Tuttosport 7

Gazzetta dello Sport 6,5