Conti Milan: bilancio in netto miglioramento e le partnership fruttano utili. La strada è giusta, ma serve lo stadio

Già a fine maggio, qui su MilanNews.it, vi avevamo parlato di un netto miglioramento dei conti del Milan rispetto all’esercizio di bilancio chiuso il 30 giugno 2020. Il passivo passerà dai -195 a circa -100, anche se sono circolate versioni anche più ottimistiche su questa cifra. Un segnale molto importante, quello che arriva da via Aldo Rossi, che in un solo bilancio ha dimezzato il suo passivo grazie ad una serie di alleggerimenti sulle uscite e sugli ammortamenti che hanno permesso alla proprietà di snellire diverse voci. È un cammino virtuoso, quello che ha intrapreso il Milan ma ancora indigesto ad una parte della tifoseria, che vorrebbe una maggior fuoriuscita di denari sul mercato. Da un lato, in una Serie A decisamente incerta, non hanno nemmeno torto, ma ci sono delle necessità di percorso che non possono essere bypassate.

PARTNERSHIP CHE FRUTTANO - Nel corso degli ultimi mesi, il Milan ha sottoscritto venti contratti di partnership di diversa durata e entità. Ma il ritorno in Champions League ha dato una spinta molto importante al settore commerciale del club, che ha potuto riaprire contatti con aziende che, fino allo scorso anno, sonnecchiavano, rimandavano i discorsi o, peggio ancora, si dicevano non interessate poiché il Milan giocava in Europa League. La forza dei risultati sul campo, spesso, è direttamente proporzionale alle sponsorizzazioni che si possono portare a casa. E non a caso, per la prima volta nella sua storia, il club di via Aldo Rossi avrà uno sponsor di manica (che farà l’esordio questa sera contro il Panathinaikos). Da quanto risulta a questa redazione, poi, ci sono alcune partnership che stanno fruttando a livello di revenue e questo è un indice molto importante da tenere in considerazione.

SERVE LO STADIO - Ma per rendere ancora più floridi i conti del Milan, serve lo stadio di proprietà. È una battaglia di necessità, non ideologica. Il Lione, che non ha il bacio d’utenza del Milan, da quando ha un impianto tutto suo ha aumentato esponenzialmente i suoi ricavi per non parlare dei top club europei che, da anni, macinano milioni di euro grazie alla vivibilità quotidiana dei loro impianti. San Siro rimarrà per sempre iconico, ma sbaglia chi pensa che possa essere ammodernato ulteriormente. Ci sono problemi strutturali evidenti che non consentono di sfruttarlo oltre a quello che è già oggi. I “no stadio” che animano la fiamma della polemica non hanno capito che un distretto nuovo, rivalutato e moderno, avrebbe benefici anche per loro.