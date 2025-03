Continua la staffetta tra i difensori centrali: a fine stagione il Milan non ha trovato neanche questa certezza

Uno dei grandi dubbi che quest'anno accompagna il Milan, ed è stato presente sia con Fonseca e sia con Conceiçao, è quello che riguarda la coppia titolare di difensori centrali. Entrambi i tecnici hanno cambiato molto, ruotando e non dando mai certezze ai giocatori, anche visti gli errori grossolani che hanno accompagnato quasi ogni partita. Si è cominciato con Tomori titolare inamovibile, con Gabbia e Pavlovic che si contendevano il posto di fianco all'inglese. Poi riecco spuntare Thiaw, out per infortunio ad inizio stagione. Il tedesco, tranne qualche battuta a vuoto, è stato probabilmente il più continuo, dando anche una grande mano in fase di costruzione. In rosa è evidente che sia lui il centrale con le migliori abilità in impostazione.

Con l'arrivo di Conceiçao sembrava che Tomori, il più aggressivo insieme a Pavlovic, dovesse riconquistare i gradi da titolare e così è stato, ma solo per un breve periodo. L'inglese ora arriva da otto partite consecutive in panchina, con Gabbia e Thiaw che sono diventati la scelta principale del tecnico ex porto. Pavlovic fa un po' da jolly: c'è tanto da sgrezzare, ma lo spirito che mette in campo il serbo è difficilmente pareggiabile dai compagni.

Arrivati praticamente a fine stagione, come dimostrano i numeri riportati in basso, il Milan non ha ancora una coppia di difensori centrali titolari inamovibile, anche se spicca la preferenza per Gabbia-Thiaw, che evidentemente si è rivelata essere la più affidabile. Tra le tante cose da cambiare e migliorare per la prossima stagione c'è anche questa: va scelta e confermata una coppia di difensori in modo stabile e continuativo.

Serie A, 1ª giornata, Milan - Torino 2-2 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 2ª giornata, Parma - Milan 2-1 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 3ª giornata, Lazio - Milan 2-2 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 (Gabbia - Pavlovic)

Champions League, 1ª giornata, Milan - Liverpool 1-3 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 5ª giornata, Inter - Milan 1-2 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 (Gabbia - Tomori)

Champions League, 2ª giornata, Bayer Leverkusen - Milan 1-0 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 7ª giornata, Fiorentina - Milan 2-1 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 (Thiaw - Pavlovic)

Champions League, 3ª giornata, Milan - Club Brugge 3-1 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 10ª giornata, Milan - Napoli 0-2 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 11ª giornata, Monza - Milan 0-1 (Thiaw - Pavlovic)

Champions League 4ª giornata, Real Madrid - Milan 1-3 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 12ª giornata, Cagliari - Milan 3-3 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 13ª giornata, Milan - Juventus 0-0 (Thiaw - Gabbia)

Champions League, 5ª giornata, Slovan Bratislava - Milan 2-3 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 (Thiaw - Gabbia)

Coppa Italia, Ottavi di finale, Milan - Sassuolo 6-1 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 15ª giornata, Atalanta - Milan 2-1 (Thiaw - Gabbia)

Champions League, 6ª giornata, Milan - Stella Rossa 2-1 (Thiaw - Gabbia)

Serie A, 16ª giornata, Milan - Genoa 0-0 (Thiaw - Gabbia)

Seria A, 17ª giornata, Hellas Verona - Milan 0-1 (Thiaw - Gabbia)

Serie A, 18ª giornata, Milan - Roma 1-1 (Thiaw - Gabbia)

Supercoppa Italiana, semifinale, Juventus - Milan 1-2 (Thiaw - Tomori)

Supercoppa Italiana, finale, Inter - Milan 2-3 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 20ª giornata, Milan - Cagliari 1-1 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 19ª giornata, Como - Milan 1-2 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 21ª giornata, Juventus - Milan 2-0 (Gabbia - Tomori)

Champions League, 7ª giornata, Milan - Girona 1-0 (Gabbia - Pavlovic)

Serie A, 22ª giornata, Milan - Parma 3-2 (Gabbia - Pavlovic)

Champions League, 8ª giornata, Dinamo Zagabria - Milan 2-1 (Gabbia - Pavlovic)

Serie A, 23ª giornata, Milan - Inter 1-1 (Tomori - Pavlovic)

Coppa Italia, quarti di finale, Milan - Roma 3-1 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 24ª giornata, Empoli - Milan 0-2 (Tomori - Pavlovic)

Champions League, turno intermedio andata, Feyenoord - Milan 1-0 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 25ª giornata, Milan - Hellas Verona 1-0 (Thiaw - Gabbia)

Champions League, turno intermedio ritorno, Milan - Feyenoord 1-1 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 26ª giornata, Torino - Milan 2-1 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 9ª giornata, Bologna - Milan 2-1 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 27ª giornata, Milan - Lazio 1-2 (Gabbia - Pavlovic)

Serie A, 28ª giornata, Lecce-Milan 2-3 (Thiaw - Gabbia)

Serie A, 29ª giornata, Milan-Como 2-1 (Thiaw - Gabbia)

Complessivamente questa è la frequenza d'impiego dei centrali

10 volte: Thiaw - Gabbia

8 volte: Thiaw - Pavlovic

7 volte: Tomori - Pavlovic

6 volte: Thiaw - Tomori

6 volte: Gabbia - Tomori

5 volte: Gabbia - Pavlovic