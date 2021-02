Correttivi sì, pessimismo no. "Più forti delle ultime due gare", Pioli getta le basi per il super derby

La brutta, bruttissima, sconfitta contro lo Spezia, è stata solo parzialmente addolcita dal pareggio di Belgrado, una gara in cui il Milan avrebbe sì potuto vincere o stravincere, ma dove sono stati commessi errori sia in fase difensiva sia offensiva. Nell'ambiente rossonero, soprattutto tra i tifosi, ha iniziato a serpeggiare un po' di pessimismo, figlio della paura e di troppe annate di vacche magre. Stefano Pioli non si è nascosto sotto la sabbia, conscio che i suoi ragazzi avrebbero potuto (anzi dovuto) fare meglio, senza però lasciarsi andare al timore ma correggendo quanto fin qui è stato sbagliato.

PARLA PIOLI - "Le ultime due partite non sono state le migliori, ma non ci hanno tolto convinzioni e certezze. Ci hanno fatto capire ancora di più come approcciare alle gare. Saremo forti e più forti delle ultime due gare". Così il tecnico rossonero si è espresso in conferenza stampa, riferendosi alle due partite con Spezia e Stella Rossa. Proprio in riferimento al pari di Belgrado, Pioli ha proseguito in questo modo: "Ho rivisto il finale, non abbiamo rischiato niente ma non abbiamo avuto la voglia di andare a cercare il terzo gol, è un errore che non vogliamo ripetere. Lo stesso errore commesso a Firenze l'anno scorso. E' passato un anno, sono situazioni da sviluppare meglio. Gli avversari salgono di livello e la nostra prestazione deve essere massimale".

CORREGGERE E RIPARTIRE - Eccedere col "tutto a posto" sarebbe un atteggiamento troppo difensivo, troppo imprudente quando ci si avvicina ad una sfida così importante e decisiva. Stefano Pioli è stato onesto a riconoscere i difetti mostrati nelle recenti sfide, così come ha giustamente provato ad apportare dei correttivi in sede di allenamento. Le chiavi? Maggior attenzione in situazioni difensive (troppe disattenzioni anche banali) e più precisione col pallone tra i piedi, in modo da creare più occasioni (e concluderle meglio). D'altronde, ad eccezione della sonora batosta con l'Atalanta, nel 2021 il Milan era sempre riuscito ad accumulare chance anche importanti. Farsi prendere dallo sconforto per una partita sbagliata ed una piuttosto sfortunata sarebbe controproducente, considerando quanto profuso fin qui, con ogni possibile obiettivo ancora a disposizione.