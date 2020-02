Corriere di Milano - Nuovo San Siro, intesa più vicina: club pronti a pagare subito i diritti di superficie

Arrivano nuovi segnali positivi sul fronte stadio. Ieri si è svolto un incontro fra i tecnici di Milan e Inter e gli assessori al Bilancio, Roberto Tasca, e allo Sport, Roberta Guaineri, del Comune di Milano. Dopo la decisione di “salvare” metà San Siro, le parti hanno trovato un punto d’incontro anche per ciò che riguarda il diritto di superficie di 99 anni.

NUOVO ACCORDO - Secondo il piano economico iniziale, i due club avrebbero cominciato a versare nelle casse del Comune il corrispettivo a partire dal trentatreesimo anno dalla costruzione del nuovo impianto. Ieri, invece, come riporta il Corriere di Milano, le società si sono rese disponibili a pagare i diritti di superficie "dall’anno zero", ossia da subito. Non si è ancora parlato di cifre, anche perché bisognerà ricalcolare il piano economico-finanziario.

VOLUMETRIE - Piano che dovrà essere rivisto anche a causa dei maggiori costi che derivano dal mantenimento di metà San Siro (inizialmente non previsto) e della realizzazione di una cittadella sport. Stando a quanto riferito dal Corriere, bisognerà capire se le funzioni sportive saranno aperte a tutti (quindi gratuite e considerate servizi) oppure private. E poi c’è il grande nodo da sciogliere, quello relativo alle volumetrie.