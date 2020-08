Corriere Fiorentino - Chiesa, c'è anche il Milan: lo vuole Pioli. La presenza di Ibra può esercitare grande fascino

Quella di domenica contro la SPAL potrebbe essere stata l'ultima partita di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina: nei momenti successivi al match, infatti, anche il presidente viola Commisso ha di fatto aperto alla sua partenza, a patto che arrivi l'offerta giusta. Gli estimatori non gli mancano, sia in Italia che all'estero, e nelle ultime ore anche il Milan si sarebbe iscritto alla corsa a Chiesa.

LO VUOLE PIOLI - A riferirlo è questa mattina il Corriere Fiorentino che spiega che in pole resta sempre la Juventus, seguita dall'Inter, ma ora si registra anche l'interesse dei rossoneri del suo ex tecnico Stefano Pioli, il quale vorrebbe allenarlo di nuovo. Chiesa resta poi nel mirino anche del Manchester United, ma in vista degli Europei della prossima estate preferisce restare a giocare in Italia.

CARTA IBRA - Tornando all'interesse del Milan, il club di via Aldo Rossi non può offrire, come invece possono fare la Juventus e l'Inter, la vetrina della Champions League, ma ha una carta importante da giocarsi: la permanenza di Zlatan Ibrahimovic può esercitare infatti grande fascino per cui l’ipotesi milanista non va scartata. Come è già successo a tanti giocatori dell'attuale rosa del Diavolo, anche Chiesa potrebbe crescere parecchio con un campione e un leader come lo svedese al suo fianco.